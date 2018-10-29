V Северо-Западный экономический форум объединит более 500 бизнесменов

Санкт-Петербург, , 17:54 — REGNUM 10−11 декабря в Санкт-Петербурге пройдет V Северо-Западный экономический форум. Спикерами и экспертами выступят представители аппарата президента России — Денис Мантуров, Александр Беглов, Михаил Расстригин, Дмитрий Патрушев, а также другие представители органов власти и общественных организаций, крупнейшие представители малого и среднего бизнеса и многие другие. Основная цель СЗЭФ 2018 — наладить диалог между представителями органов власти и представителями бизнеса, в двустороннем формате обсудить актуальные проблемы экспорта и импорта, возможности поддержки малого и среднего предпринимательства и стратегию развития экономики России в 2019—2020 гг.

Северо-Западный экономический форум 2018 объединит 11 субъектов Российской Федерации; свыше 30 ведущих экспертов в области экономики, финансов, геополитики и отечественной промышленности; более 500 владельцев и директоров крупных производственных организаций в различных сферах промышленности. Северо-Западный экономический форум позволяет выстроить тесные, эффективные связи между бизнесом и органами государственной и муниципальной власти на всех уровнях.

Форум будет разделен на 5 сессий: экономика региона, государственная поддержка бизнеса, инвестиции в бизнес, госзакупки и тендеры, новые технологии. Главными темами форума станут социально-экономическое развитие региона, господдержка предпринимательства в СЗФОЮ, частные инвестиции на порядки эффективнее, чем бюджетные, единая информационная система в сфере закупок. На форуме будут проведены более шести круглых столов с представителями власти по следующим тематикам: IT сфера и инновации; транспорт и логистика; строительство и девелопмент; сельское хозяйство и рыболовство; банки и инвестиции; туризм. На форуме предприниматели смогут вести прямой диалог с представителями власти, узнать из первых уст о программах поддержки и развития предпринимательства, задать свои вопросы.

Подробнее о программе форума и его участниках читайте на официальном сайте форума СЗЭФ. РФ