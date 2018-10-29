Эксперты правительства России помогут Венесуэле с преодолением кризиса

Москва, , 17:39 — REGNUM Власти Венесуэлы пригласили группу специалистов российских ведомств для обмена опытом в области проведения экономических реформ на фоне экономического кризиса в стране. Об этом 29 октября сообщил официальный представитель Министерства финансов России Андрей Лавров, передаёт ТАСС.

По его словам, в Каракас направились представители Минфина, Минэкономразвития, Федеральной налоговой службы, Банка России и Федерального казначейства. Ожидается, что в Венесуэле российские специалисты примут участие в заседании экспертной группы, которая поможет властям республики выработать меры в области управления экономикой в кризисной ситуации.

Как передавало ИА REGNUM, Венесуэла переживает глубочайший политический и экономический кризис. На фоне гиперинфляции в августе в стране была объявлена деноминация. Новая валюта, суверенный боливар, была привязана к криптовалюте петро, обеспеченной нефтяными запасами страны.

Согласно прогнозам, по итогам 2018 года инфляция в Венесуэле может превысить один миллион процентов.