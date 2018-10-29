Итальянские котировки растут вопреки прогнозам рейтинговых агентств

Рим, , 17:31 — REGNUM В понедельник, 29 октября, котировки на итальянской бирже растут в среднем на 2%, особенно благоприятна ситуация для банков страны, сообщает информагентство Ansa.

Обозреватели издания отмечают, что рост фиксируется на следующий день торгов после того, как в пятницу, 26 октября, Standart & Poors вслед за некоторыми другими агентствами подтвердил рейтинг Италии, но сменил прогноз со стабильного на негативный.

Благоприятная для биржи в целом и для банков в частности ситуация может быть связана с заявлениями итальянских министров о том, что правительство готово поддержать банковую сферу, но не сомневается в ее устойчивости, полагают авторы.

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