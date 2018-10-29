После страшного ДТП под Воронежем ускорят строительство надземного перехода

Воронеж, , 17:30 — REGNUM Нарушения в работе филиала ГК «Росавтодор» выявила прокуратура Воронежской области в ходе проверки по факту ДТП с участием двух пассажирских автобусов 18 сентября на участке трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе, сообщил ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов. Тогда, напомним, в результате столкновения автобуса Neoplan с припаркованным автобусом Volvo пять человек погибли, 12 оказались в больнице. По факту аварии было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Прокуратура также провела проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения на всем воронежском участке трассы М-4 «Дон». В результате в деятельности воронежского филиала государственной компании «Российские автомобильные дороги» выявлены факты ненадлежащей организации безопасного дорожного движения федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон».

В прокуратуре отметили: несмотря на то, что в районе населенного пункта Лосево под колеса автомобилей периодически попадают люди, сроки строительства надземного перехода нарушены. Причиной стало несвоевременное получение разрешения на строительство. Установлены нарушения и требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте линии наружного освещения переходно-скоростной полосы. После внесения представления со стороны прокуратуры области разрешение на строительство надземного пешеходного перехода в районе населенного пункта Лосево было получено.

Кроме того, в отношении одного из представителей компании возбуждено дело о несоблюдении требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений.

Читайте ранее в этом сюжете: Состояние двух пассажиров автобуса из Карачаево-Черкесии остается тяжелым