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В Симферополе «перекраивают» движение общественного транспорта

Экономика

Центр города пронизывает слишком много маршрутов

Симферополь, 29 октября 2018, 17:24 — REGNUM  Необходимо пересмотреть схемы движения общественного транспорта на территории Симферополя, поскольку через центр города проходит слишком много маршрутов. Об этом на совещании в администрации крымской столицы 29 октября заявил вице-премьер РК Юрий Гоцанюк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас через центр города проходит около 35 маршрутов, это неправильно. Новая схема обязательно должна быть согласована с Симферопольским районом», — отметил вице-премьер.

Он также сообщил, что городским властям необходимо установить жёсткий контроль за работой общественного транспорта в вечернее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Республики Крым потребовало у властей Симферополя круглосуточного пребывания их представителей на проблемных объектах города для контроля затянувшегося ремонта дорог и решения вопроса вывоза мусора.

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Судьба общественного транспорта в городах России
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