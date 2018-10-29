В Симферополе «перекраивают» движение общественного транспорта

Симферополь, , 17:24 — REGNUM Необходимо пересмотреть схемы движения общественного транспорта на территории Симферополя, поскольку через центр города проходит слишком много маршрутов. Об этом на совещании в администрации крымской столицы 29 октября заявил вице-премьер РК Юрий Гоцанюк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас через центр города проходит около 35 маршрутов, это неправильно. Новая схема обязательно должна быть согласована с Симферопольским районом», — отметил вице-премьер.

Он также сообщил, что городским властям необходимо установить жёсткий контроль за работой общественного транспорта в вечернее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководство Республики Крым потребовало у властей Симферополя круглосуточного пребывания их представителей на проблемных объектах города для контроля затянувшегося ремонта дорог и решения вопроса вывоза мусора.