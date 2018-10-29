О причинах, мешающих диверсификации экономики — монгольский экономист

Улан-Батор, , 17:20 — REGNUM Диверсификации экономики Монголии мешает отсутствие необходимой правовой среды, полагает монгольский экономист Цоодолын Монхтулга. Напомним, о необходимости диверсификации экономики Монголии напомнил генеральный директор ВТО Роберту Азеведу в ходе встречи с главой Монголии Халтмаагийн Баттулгой.

«Правительство Монголии проводит политику уменьшения зависимости от горнорудной промышленности путем производства продукции с добавленной стоимостью, поддержки сельского хозяйства и развития «зеленой» экономики. Но при этом не предпринимаются достаточные меры для укрепления законодательной власти, борьбы с коррупцией и справедливого распределения доходов от горнорудной отрасли. Если оценивать нынешние экономические условия нашей страны, то мы не сможем диверсифицировать экономику в ближайшие 4−5 лет. Для этого необходимо совершенствовать правовую среду. Так что рекомендации гендиректора ВТО не являются для нас теми советами, которые можно быстро воплотить в жизнь. У каждой страны есть свои преимущества во внешней торговле, у нас это добыча горнорудных ископаемых. Разумеется, надо попытаться устранить чрезмерную зависимость от горнорудной отрасли. Экономическое состояние страны в годы сокращения иностранных инвестиции резко ухудшилось, в 2016 году власти обратились к МВФ. С 2017 года страна участвует в программе МВФ. Но нам надо правильно и умно распределить финансирование по этой программе, в противном случае повторится судьба тех стран, экономика которых так и не встала на ноги после участия в программе МВФ», — прокомментировал ситуацию кандидат экономических наук Цоодолын Монхтулга.

Напомним, в ходе встречи с монгольским президентом генеральный директор ВТО призвал руководство страны приложить усилия для диверсификации экономики и устранения чрезмерной зависимости от горнодобывающей промышленности. О необходимости диверсификации экономики Монголии раньше не раз говорили представители международных финансовых организаций, таких как Азиатский банк развития. Экономика Монголии сосредоточена на таких отраслях как добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство, а медь, уголь, молибден, олово, вольфрам и золото составляют значительную часть промышленного производства страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за сложных экономических условий и дефицита бюджета правительство Монголии приняло решение о привлечении кредита по программе Stand by от МВФ. Экономика страны быстро росла с 2011 по 2013 год благодаря притоку иностранных инвестиций в горнорудную отрасль, которая является основным сегментом экспорта и главным источником дохода бюджета страны. Но в 2016 году в связи с ростом дефицита бюджета и падением экспортных доходов Монголия оказалась в сложной экономической ситуации.

С 24 октября по 4 ноября 2016 года в Монголии работали представители МВФ, но в итоге стране предложили принять участие в другой программе — Extended fund facility. Эта трехлетняя программа была утверждена 24 мая 2017 года. Монголия получит кредит в сумме 434,3 млн долларов.

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