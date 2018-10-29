В Калужской области с начала года объём МСП превысил 70 млрд рублей

Калуга, , 17:08 — REGNUM В Калужской области по результатам девяти месяцев 2018 года оборот малых предприятий составил более 70 млрд рублей. Об этом заявил 29 октября на заседании регионального правительства министр экономического развития области Илья Веселов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в Калужской области отмечается позитивная динамика по численности субъектов предпринимательской деятельности. Поддержкой малого и среднего предпринимательства занимается отраслевое министерство, а также созданное в 2017 году Агентство по развитию бизнеса области. На сегодняшний день финасовый портфель растет. Работа по развитию конкуренции среди малого и среднего предпринимательства ведется совместно с профильным министерством и областным управлением Федеральной антимонопольной службы.

Напомним, в Калужской области зарегитрированно более 43 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих рабочими местами 38% жителей, занятых в экономике области. В 2017 году количество малых компаний и предпринимателей выросло на 2455 единиц, а число занятых в этом секторе экономики увеличилось почти на 4 тыс. человек. Оборот субъектов малого бизнеса вырос на 5,3%, налогов от их деятельности собрано больше на 8,6%.

В регионе представлено большинство программ государственной поддержки предпринимательства, действующих на территории страны. В финансовом выражении их объём составил 93,8 млн рублей, в том числе 74,4 млн рублей субсидируют из областного бюджета.