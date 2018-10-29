Компания Nike решила судиться с украинской компанией

Киев, , 17:23 — REGNUM В хозяйственный суд Одесской области обратилась американская компанию по производству спортивной обуви и одежды Nike с требованием снять с продажи и уничтожить более 1,5 тыс. пар обуви, продаваемых под мировым брендом на Украине, сообщает 29 октября УНИАН.

Согласно сообщению, компания Nike подала иск к украинской компании «Торгосфера». Мировой бренд требует, чтобы суд запретил «Торгосфере» применять обозначения Nike на продаваемой продукции, а также в рекламе. Помимо этого, американская компания требует изъять из оборота и уничтожить 1,52 тыс. пар обуви, которые были закуплены украинской компанией в Китае.

Напомним, ранее посол Франции на Украине Изабель Дюмон заявила, что французские предприниматели ежедневно сталкиваются с коррупцией на Украине.