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Симферополь получит ещё 8 млн рублей на вывоз мусора

Экономика

Властям города нужно срочно рассчитаться с подрядчиками и отремонтировать технику

Симферополь получит ещё 8 млн рублей на вывоз мусора
Иван Шилов © ИА REGNUM
Свалка

Симферополь, 29 октября 2018, 16:45 — REGNUM  Правительство Крыма дополнительно выделит восемь миллионов рублей на вывоз твёрдых коммунальных отходов из Симферополя. Об этом на совещании в администрации крымской столицы 29 октября заявил вице-премьер РК Юрий Гоцанюк, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Это нужно для того, чтобы оплатить услугу, которая будет оказываться ГУП «Крымэкоресурсы». Помимо этого, также будет привлечена дополнительная техника по вывозу мусора», — отметил Гоцанюк.

По его словам, властям города необходимо провести внеочередную сессию и предусмотреть средства на выплату долга по ранее оказанным услугам госпредприятиям и направить средства на ремонт поломанной техники — более 13 миллионов рублей в совокупности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РК Сергей Аксёнов назвал работу администрации крымской столицы «беспомощной» и «неэффективной», отметив, что проблемы с проведением дорожных работ, организацией движения общественного транспорта и уборкой мусора не решаются.

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