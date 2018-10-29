В Петербурге опасаются финансировать проект «ИТМО Хайпарк»

Санкт-Петербург, , 16:43 — REGNUM Деньги петербургского бюджета, вложенные в амбициозный проект кампуса «ИТМО Хайпарк» в городе-спутнике Южный, могут утечь «в никуда». Такие опасения 29 октября высказал депутат городского Законодательного собрания от «Единой России» Андрей Васильев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в 2018 году на подготовку территории под «петербургское «Сколково» уходит 1,3 млрд рублей. Изначально экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко анонсировал, что город собирается вложить в проект 4,5 млрд рублей.

«С «Хайпарком» вообще всё непонятно. Слишком много у нас возникает проектов, которые появляются из ниоткуда и пропадают в никуда. Думаю, это будет следующий момент нашего внимания», — спрогнозировал Васильев.

Напомним, что председателем совета директоров АО «ИТМО Хайпарк» избран Георгий Полтавченко.

Андрей Васильев выразил недовольство тем, как Смольный распоряжается городским имуществом. Например, отдает в аренду инвестору за 1 рубль СКК «Петербургский» или стадион на Крестовском острове стоимостью почти 50 млрд рублей.

«Который мы много лет строили. Мы за рубль его отдали, ни с кого не спросили ни копейки. В итоге СКК ломают сейчас, как используется Ледовый дворец, мы не понимаем, как используется «Юбилейный» — не понимаем. Только расходы несем за капремонт, а тот, кто эксплуатирует, стрижет купоны», — заметил Васильев.

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Он предложил Контрольно-счетной палате Петербурга проинспектировать инвестиционные договоры горда с крупными налогоплательщиками с 2011 по 2017 годы.

«Из опыта могу сказать, что после таких проверок в Ленинградской области в 2005 году нормально начали платить в бюджет Ленобласти такие компании, как Ford Motor и другие. Которые раньше вообще не платили, а жаловаться бежали вплоть до Госсекретаря США», — сказал единоросс Андрей Васильев.

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Напомним, научно-образовательный инновационный центр «ИТМО Хайпарк» планируется построить в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, в перспективном городе-спутнике Южный. Здесь появятся кампус Университета ИТМО, бизнес-инкубаторы, научные центры, общежития для студентов, жилье для преподавателей.

Как ожидается, к 2024 году в «ИТМО Хайпарк» будут учиться 3,6 тыс. человек, появится 12 тыс. рабочих мест, пять инновационных производств и около 50 лабораторий. Общий бюджет государственного финансирования проекта оценивается в 27 млрд рублей.

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