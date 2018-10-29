В 2018 году Киев выполнил план по приватизации на 0,4%

Киев, , 16:35 — REGNUM В 2018 году правительство Украины провалило приватизацию объектов госсобственности. В частности, в госбюджет от приватизации поступило 75 млн грн (2,6 млн долл.) или 0,4% плана. Об этом 29 октября написал на своей странице в «Фейсбуке» директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Приватизация в Украине в этом году провалилась. Кто виноват? Результаты подсчетов Счетной палаты Украины о ходе выполнения поступлений в госбюджет доходов от приватизации в этом году просто-таки «фантастические». Согласно данным Счетной палаты Украины, за восемь месяцев 2018 года в госбюджет от приватизации поступило 75 млн грн — это 0,4% плана на этот год! Это «рекорд», с чем можно поздравить исполняющего обязанности главы Фонда госимущества Виталия Трубарова. В 2016 году ФГИ план выполнил на 1,1%, теперь имеет новый «рекорд», — отметил Охрименко.

Он призвал чиновников ФГИ активизировать процесс приватизации.

«Все понимают, что приватизация в Украине — процесс не простой и требует согласованных действий многих государственных ведомств. Но для этого и существует ФГИ, чтобы эти сами согласования и подписания осуществлять. Находить компромиссы и решения, даже когда возникает конфликт интересов между государственными органами. Хотя можно поступить по-другому. Жаловаться, что другие ведомства и министерства мешают ФГИ осуществлять приватизацию и получать регулярно зарплату за свой «труд». Хорошая работа в умелых руках», — добавил Охрименко.

Эксперт напомнил, что в проекте госбюджета на 2019 год запланировано поступление денег от приватизации в сумме 17 млрд грн (601 млн долл.).

«Но большой риск, что ФГИ провалит и в этот раз задание по приватизации. Без нормального руководства ФГИ вряд ли возможно что-то сделать с приватизацией в Украине. Тут нужен специалист, который сумеет, как говорил Леонид Кравчук, «а поміж краплинами» (а между капельками — пер. с укр. яз.). Процесс приватизации — дело сложное, особенно в Украине», — подытожил Охрименко.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году правительство Украины так и не начало процесс приватизации крупных госкомпаний. Напомним, в мае 2018 года кабинет министров Украины опубликовал распоряжение, в которое вошли объекты большой приватизации госсобственности на 2018 год. Согласно опубликованному пресс-службой КМУ документу, в перечень вошли 23 объекта большой приватизации. В списке есть пять облэнерго (Тернопольоблэнерго, Запорожьеоблэнерго, Харьковоблэнерго, Николаевоблэнерго, Хмельницкоблэнерго) и четыре теплогенерирующих предприятия (Херсонская ТЭЦ, Днепровская ТЭЦ, Криворожская теплоцентраль, Северодонецкая теплоэлектроцентраль), а также компания Центрэнерго.

Кроме того, в перечень вошли Объединенная горно-химическая компания, угольная компания Краснолиманская, Турбоатом, Азовмаш, завод Электротяжмаш, Днепровский электровозостроительный завод, Одесский припортовый завод, Сумыхимпром, Запорожский титано-магниевый комбинат, Президент-Отель, ОАО «Ориана», ЧАО «Индар», Украгролизинг.