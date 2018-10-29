В Крыму вновь заговорили о национализации «Титана»

Армянск, Крым, , 16:27 — REGNUM Власти Крыма до сих пор не исключают возможность национализации химзавода «Титан» в Армянске, если здоровье жителей полуострова вновь будет подвергнуто опасности. Об этом 29 октября журналистам сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Это будет возможно лишь в исключительном случае, исходя из той чрезвычайной ситуации, которая была, из общей безопасности российского Крыма», — отметил руководитель региона.

Во всех остальных случаях, по его словам, национализации на территории республики не будет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после полуторамесячного простоя, вызванного чрезвычайной ситуацией из-за несанкционированных химических выбросов, в конце октября «Крымский титан» возобновил работу. План модернизации предприятия предусматривает строительство установки по нейтрализации стоков, поступающих в кислотонакопитель, который позволит снизить нагрузку на природную среду. Нейтрализация самого кислотонакопителя будет проводиться с применением природного известняка.

Также планируется реконструкция газоочистных установок печей прокаливания титанового производства, создание «гидрозатвора» кислотонакопителя, реконструкция системы химводоочистки предприятия. При этом местные власти отмечали, что до полного завершения процесса модернизации завода возможны новые выбросы, поэтому гражданам «придётся потерпеть».

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