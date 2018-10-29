Эксперт о квотах для мигрантов: низкоквалифицированный труд остается в тени

Санкт-Петербург, , 16:23 — REGNUM Министерство труда предоставляет информацию о трудовых мигрантах, которых работодатели пригласили в страну официально, остальная же часть рынка миграционного труда остается в тени, и организовать ее непросто, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 29 октября, президент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Александр Ходачек, комментируя информацию об утверждении квоты на привлечение иностранных работников в 2019 году.

Ранее в министерстве труда сообщили, что правительство определило потребности в привлечении иностранных работников в 2019 году. Этот показатель составит 144 583 человека, на 4000 человек больше, чем в нынешнем году. Основная причина привлечения иностранных работников — отсутствие кадров необходимой квалификации на территории субъектов федерации, отметили в министерстве.

Эти данные министерства труда касаются только тех мигрантов, которые приедут по заранее поданным в службу занятости заявкам от предприятий. Это так называемый «оргнабор». В основном в нем участвуют компании, постоянно привлекающие иностранных работников, в том числе и высококвалифицированных.

Что касается других трудовых мигрантов, которые занимаются низкоквалифицированным трудом, то их количество доподлинно неизвестно. Многие из них приезжают на разрешенные 90 дней, или уезжают на день и сразу возвращаются. Есть только косвенные системы учета их количества.

Организовать эту часть рынка труда очень непросто. Можно ввести систему штрафов, но она в первую очередь ударила бы как раз по добросовестным работодателям в случае просрочки подачи заявки на день или два. А недобросовестные просто продолжили бы работать так же, как сейчас.

Неупорядоченность этой части рынка труда является проблемой, во-первых, для правоохранительных органов, во-вторых, в некоторых случаях, для тех, кто не может найти работу из-за конкуренции со стороны национальных сообществ. Но о конфликтах такого рода в последнее время действительно говорят реже. Видимо, это связано с тем, что и самих трудовых мигрантов в России в последние годы становится меньше, — отметил Ходачек.