В 2017 году Костромскую область посетило более 11 тысяч агротуристов

Кострома, , 16:18 — REGNUM В 2017 году объекты агротуризма Костромской области посетило более 11 тысяч туристов, сообщает пресс-служба губернатора области. Это на 1800 человек больше показателей 2016 года. В регион приезжали гости из Вологды, Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Новгорода.

В пресс-службе отмечают, что в регионе зафиксирован рост популярности агротуризма, который позволяет горожанам приобщиться к традиционному укладу жизни сельских жителей и развивать несельскохозяйственные виды деятельности на селе. Отметим, что в 13 районах области туристов принимают 29 домов охотника и рыбака и гостевых домов на базе фермерских хозяйств.

Местные власти обещают предоставить хозяйствам региона поддержку в виде грантов «на формирование объектов для сельского туризма».

ИА REGNUM напоминает, что за 5 лет количество туристов в Костромской области увеличилось более чем на 250 тысяч человек или на 36,6%. Местные власти прогнозируют, что по итогам текущего года регион посетит 980 тысяч туристов.

Отметим, что по данным аналитического агентства ТурСтат, Кострома заняла третье место в рейтинге городов «Золотого Кольца» России по популярности у туристов.