Руденя: Задача – увеличить доходы бюджета, не поднимая налоговую нагрузку

Тверь, , 16:10 — REGNUM Доходная часть бюджета Тверской области за девять месяцев 2018 года выросла на 13%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства по итогам рассмотрения отчета об исполнении бюджета на заседании правительства региона под председательством губернатора Игоря Рудени 29 октября.

«Это очень хороший показатель. Наша задача — увеличить сбор доходов, не поднимая налоговой нагрузки на тех, кто занят хозяйственной деятельностью. Мы должны увеличивать количество объектов налогообложения, а не поднимать ставки», — отметил Игорь Руденя.

В общей сложности за девять месяцев 2018 года в бюджет Тверской области поступило 41,3 млрд рублей, в том числе почти 33,4 млрд рублей — налоговые и неналоговые доходы, 7,9 млрд рублей — безвозмездные поступления. Рост произошёл по всем видам налоговых и неналоговых доходов. Так, например поступления по налогу на прибыль организаций выросли сразу на 28%.

Расходы бюджета остались на уровне прошлого года и составили 35,4 млрд рублей. Основными статьями расходов по-прежнему остаются межбюджетные трансферты муниципальным образованиям, внебюджетным фондам (Фонду обязательного медицинского страхования и Пенсионному фонду), социальные выплаты населению, обслуживание государственного долга, субсидии сельхозпроизводителям, теплоснабжающим организациям, на поддержку малого и среднего бизнеса, на льготный проезд граждан. Также бюджетные средства направляются на лекарственное обеспечение жителей, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, содержание автомобильных дорог и другое. Деньги идут также на реализацию крупных проектов: строительство детской областной больницы, детской поликлиники в «Южном», реставрационные работы на объектах культурного наследия, строительство и реконструкцию других объектов государственной и муниципальной собственности.

Игорь Руденя отметил, что по итогам девяти месяцев 2018 года не все исполнительные органы государственной власти обеспечили плановый уровень исполнения расходов по отдельным направлениям своей деятельности. Глава региона поставил задачу руководителям отраслевых министерств принять меры для исправления ситуации и уделять особое внимание повышению эффективности использования бюджетных средств.