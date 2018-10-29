Медведев пригрозил нефтяникам запретительными пошлинами

Москва, , 15:59 — REGNUM В ближайшие два дня Минэнерго проведёт консультации с нефтяными компаниями. Их результатом должно стать соглашение по заморозке внутренних цен на нефтепродукты. Такое поручение сегодня, 29 октября, в ходе совещания по долгосрочной программе развития «РЖД» до 2025 года министерству и курирующему ТЭК вице-премьеру Дмитрию Козаку дал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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Премьер-министр отметил, что, несмотря на принятые меры, всё равно в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин. Поэтому, заявил Медведев, если договорённости с нефтяниками не будут достигнуты, он может ввести запретительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов.

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«Я прошу в ближайшие два дня все консультации провести и доложить», — сказал Медведев.

Напомним, в сентябре 2018 года Росстат зафиксировал рост стоимости бензина. При этом потребительские цены на бензин в сентябре выросли на 0,1%, цены производителей — на 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам Минэнерго, цены на автомобильное топливо в 2019 году будут расти на уровень инфляции — в пределах 4−5%. В ведомстве уверены, что с учётом принимаемых мер на рынке топлива «ситуация должна улучшиться».

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