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Медведев пригрозил нефтяным компаниям введением экспортных пошлин на бензин

Экономика

Решение о введении стабилизирующих запретительных пошлин может быть принято в ближайшее время

Медведев пригрозил нефтяным компаниям введением экспортных пошлин на бензин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
АЗС

Москва, 29 октября 2018, 15:57 — REGNUM  Для стабилизации цен на бензин правительство России в ближайшее время может ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты. Об этом на совещании о долгосрочной программе развития ОАО «Российские железные дороги» заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, решение о введении стабилизирующих запретительных пошлин может быть принято в ближайшее время. В то же время Медведев подчеркнул, что с российскими нефтяными компаниями должны быть проведены консультации, в результате которых будет принято соглашение «о поддержании сложившегося уровня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке».

Переговоры решением главы правительства возложены на Минэнерго РФ и вице-премьера Дмитрия Козака.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября первый вице-премьер РФ Антон Силуанов заявил, что рост цены на бензин в России вызван резким увеличением стоимости нефти. По словам первого вице-премьера, если будут цены расти, правительство сможет применить несколько инструментов.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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