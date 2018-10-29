Рубль будет полностью зависеть от мировых потоков капитала

Москва, , 15:50 — REGNUM Технически ситуация в паре доллар/рубль не изменилась. Основной сценарий — это рост в рамках формирования двойного дна от уровня 64,80 с целью до 66,80. Дальнейшая динамика во многом будет зависеть от пробоя этого уровня. Если фигура начнет реализовываться, ее потенциал расположится в районе 69 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Стабильность рубля на прошлой неделе была обеспечена налоговым периодом и отсутствием новых негативных факторов, касающихся национальной экономики. Однако на этой неделе поддержки в виде налогов у рубля уже не будет. Поэтому российская валюта будет полностью зависеть от мировых потоков капитала», — считает эксперт.

При этом настроения на мировых рынках пока никак не улучшаются. Инвесторы продолжают придерживаться стратегии risk-off, уходят в «тихие гавани» — такие как золото, японская йена и американские трежерис. На этом фоне рынке валюты развитых стран остаются без поддержки.

«В свою очередь решение Банка России по ключевой процентной ставке оказалось ожидаемым для российского валютного рынка. Ставка осталась на уровне 7,5%. Остальные параметры кредитно-денежной политики также не изменились», — отметил Капустянский.

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