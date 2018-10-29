Audi отзывает 6,7 тыс. проданных в России автомашин

Москва, , 15:48 — REGNUM Около 6,7 тыс. автомобилей производства немецкого концерна Audi отзывает официальный дилер Audi в России — «Фольксваген Груп Рус». Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.

Отмечается, что отзыв 6687 авто моделей A4, А5, А6, Q6, проданных за пять лет с 2012 по 2017 год, связан с возможным попаданием воды в некоторые электронные компоненты. Указывается, что дефект может привести «к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости». В результате выхода из строя указанного модуля возможны некоторые локальные оплавления деталей, говорится в сообщении.

«На транспортных средствах будет проведена замена дополнительного насоса охлаждающей жидкости и дополнительно будет выполнено обновление ПО блока управления двигателя», — сообщили в Росстандарте.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 октября стало известно, что официальный представитель корейской компании Hyundai на российском рынке ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг» объявил об отзыве 28 683 автомобилей из-за возможных проблем с топливным шлангом.

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