ФАС и ЦБ разработают совместное письмо об этике сотрудников банков

Москва, , 15:45 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба и Банк России разрабатывают совместное письмо о профессиональной этике отдельных категорий сотрудников финансовых организаций. Об этом сегодня, 29 октября, заявила начальник Управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева, сообщили в ФАС.

По ее мнению, на финансовом рынке надо действовать и говорить крайне осмотрительно. Это даже не всегда вопрос достоверности или правдивости распространяемой информации, а вопрос целей распространения информации и возможных негативных последствий.

«Финансовый рынок очень чувствителен к малейшим намекам на финансовую неустойчивость, отток клиентов, соответствующая цепная реакция могут не заставить себя ждать», — высказала свое мнение Сергеева.

ФАС и ЦБ РФ также планируют выпустить рекомендации, в рамках которых банкам придется отказаться от политики изменения условий вкладов в худшую сторону. Кроме того, будет разработан еще ряд документов, направленный на предотвращение недобросовестной конкуренции на рынке финансовых услуг.

На эту тему: ФАС и Центробанк РФ расширят рамки сотрудничества

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2018 года Федеральная антимонопольная служба и Центробанк РФ заключили дополнительное соглашение о взаимодействии, оно касается рекламы. Это позволит повысить результативность контроля и надзора за соблюдением законодательства о рекламе.

Читайте также: ЦБ и ФАС поддерживают страхование рисков водителя, а не автомобиля