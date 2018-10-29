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ФАС и ЦБ разработают совместное письмо об этике сотрудников банков

Экономика

Для предотвращения недобросовестной конкуренции на рынке финансовых услуг

Москва, 29 октября 2018, 15:45 — REGNUM  Федеральная антимонопольная служба и Банк России разрабатывают совместное письмо о профессиональной этике отдельных категорий сотрудников финансовых организаций. Об этом сегодня, 29 октября, заявила начальник Управления контроля финансовых рынков ФАС России Ольга Сергеева, сообщили в ФАС.

По ее мнению, на финансовом рынке надо действовать и говорить крайне осмотрительно. Это даже не всегда вопрос достоверности или правдивости распространяемой информации, а вопрос целей распространения информации и возможных негативных последствий.

«Финансовый рынок очень чувствителен к малейшим намекам на финансовую неустойчивость, отток клиентов, соответствующая цепная реакция могут не заставить себя ждать», — высказала свое мнение Сергеева.

ФАС и ЦБ РФ также планируют выпустить рекомендации, в рамках которых банкам придется отказаться от политики изменения условий вкладов в худшую сторону. Кроме того, будет разработан еще ряд документов, направленный на предотвращение недобросовестной конкуренции на рынке финансовых услуг.

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Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2018 года Федеральная антимонопольная служба и Центробанк РФ заключили дополнительное соглашение о взаимодействии, оно касается рекламы. Это позволит повысить результативность контроля и надзора за соблюдением законодательства о рекламе.

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Банковское дело
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