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Ярославцы с начала года взяли кредитов на 55,7 млрд рублей

Экономика

Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года

Ярославцы с начала года взяли кредитов на 55,7 млрд рублей
Иллюстрация: Pixabay.com
Деньги

Ярославль, 29 октября 2018, 15:45 — REGNUM  С начала года жителям региона выдано более 55,7 млрд рублей кредитов, что в 1,5 раза больше, чем за этот же период прошлого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении Банка России по Центральному федеральному округу.

Там отмечают, что вместе с тем растет и объем банковских вкладов населения: к началу сентября он достиг 202,1 млрд рублей. В отделении Ярославль ГУ Банка России по Центральному федеральному округу пояснили, что накопленный ссудный портфель физических лиц в регионе на 1 сентября 2018 года составил 95 млрд рублей, увеличившись на 19,4% по сравнению с аналогичной датой прошлого года. В его структуре 41,4% занимают жилищные ипотечные займы.

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Банковское дело
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