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Из-за ошибки в базах МВД РФ взыскать миллиарды штрафов уже не получится

Экономика

В связи с неполнотой данных составить корректные постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафа не представляется возможным

Москва, 29 октября 2018, 15:43 — REGNUM  По самым скромным подсчетам, из-за технического сбоя ГИБДД российский бюджет мог недополучить несколько миллиардов рублей, считает адвокат Дмитрий Зацаринский.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что московское управление ГИБДД не смогло вынести около 5,4 млн штрафов из-за технической ошибки в работе информационной системы. Из-за «некорректного слияния данных» сведения о нарушителе вносились в систему не полностью, и система удаляла такие штрафы.

«Самое печальное для бюджета России то, что взыскать эти деньги уже вряд ли получится. В связи с неполнотой данных составить корректные постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафа не представляется возможным.

В самой ситуации ничего удивительного нет, так как зачастую технической поддержкой сервисов в МВД РФ занимаются не самые профессиональные специалисты. На рынке труда таких специалистов вообще не очень много».

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По словам ведущего юриста Европейской юридической службы Максима Беканова, если технические специалисты смогут данную базу данных восстановить, то водителей некоторых транспортных средств смогут привлечь к ответственности, если не истекут срока давности привлечения к административной ответственности, предусмотренной ст 4.5 КоАП РФ (в основном 2 месяца).

Остальных водителей привлечь к административной ответственности не представляется возможным.

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