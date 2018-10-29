В Свердловской области прогнозируют рост доходов муниципалитетов

Екатеринбург, , 15:41 — REGNUM Прогнозные доходы бюджетов муниципальных образований и городских округов Свердловской области составят порядка 60 млрд рублей, что выше 2018 года в 1,2 раза. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики региона.

В ходе заседания коллегии министерства финансов Свердловской области, были сформированы подходы к формированию местных бюджетов. Предлагается принять ряд мер, чтобы повысить самостоятельность и сбалансированность бюджетов.

«Чтобы повысить финансовую самостоятельность муниципалитетов и обеспечить сбалансированность местных бюджетов, с 1 января 2019 года предусмотрено увеличение единых нормативов отчислений в бюджеты городских округов, муниципальных районов, а также городских и сельских поселений», — уточнили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее региональное правительство одобрило областной бюджет на 2019 год. Соответствующий законопроект будет внесён на рассмотрение в Законодательное собрание Свердловской области.

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Как и в 2018 году, бюджет будет дефицитным. Доходы предусмотрены в размере 239,2 млрд рублей, а расходы — 245,7 млрд рублей.

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