В Киргизии больше всего сельхозпродукции произведено в Чуйской области

Бишкек, , 15:23 — REGNUM По данным национального статистического комитета Киргизии, сфера сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства за 9 месяцев 2018 года произвела продукции на сумму 160 млрд 724 млн сомов (более 151 млрд 626 млн рублей), пишет «Tazabek».

Киргизстанские животноводы обеспечили выпуск продукции на сумму свыше 73 млрд 129 млн сомов (68 млрд 990 млн рублей), растениеводства — около 83 млрд 416 млн сомов (78 млрд 694 млн рублей), лесного хозяйства и рыболовства — более 321 млн сомов (303 млн рублей), сельхозуслуги — свыше 3 млрд 857 млн сомов (3 млрд 433 млн рублей).

Самые высокие показатели производства сельскохозяйственной продукции зафиксированы в Чуйской области — на сумму около 39 млрд 391 млн сомов (37 млрд 161 млн рублей).

Затем следуют два южных региона — Джалал-Абадская и Ошская области — около 33 250 млн сомов (около 31 млрд 368 млн рублей) и 32 млрд 98 млн сомов (30 млрд 281 млн рублей), соответственно.

Иссык-Кульская область обеспечила выпуск сельхозпродукции на сумму около 17 млрд 225 млн сомов (около 16 млрд 250 млн рублей), Таласская область — свыше 14 млрд 165 млн сомов (13 млрд 363 млн рублей), Баткенская область — около 12 млрд 240 млн сомов (около 11 млрд 547 млн рублей) и Нарынская область — 11 млрд 66 млн сомов (более 10 млрд 439 млн рублей).

Замыкают список самые крупные города республики — Бишкек и Ош, производство сельскохозяйственной продукции в которых превысило 433 млн сомов (409 млн рсублей) и 856 млн сомов (около 808 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, по итогам 2017 года номинальный объем валового внутреннего продукта Киргизии превысил 520,9 млрд сомов (более 491,4 млрд рублей по текущему курсу).

Киргизстанские сельхозпроизводители в минувшем году обеспечили выпуск продукции на сумму свыше 64,2 млрд сомов (60,6 млрд рублей по текущему курсу) или 12,3% ВВП республики.