В Башкирии приостановили выдачу лицензий на добычу природного камня

Уфа, , 15:20 — REGNUM В Башкирии с сегодняшнего дня, 29 октября, прекращена выдача лицензий на добычу природного камня. Кроме того, действие ранее выданных разрешений приостановлено. Такое поручение региональным властям дал врио главы Башкирии Радий Хабиров после посещения карьера по добыче природного камня-плитняка возле села Темясово в Баймакском районе.

На заседании правительства республики руководитель региона обратил внимание на варварский способ, которым зачастую ведётся разработка карьеров и нелегальную добычу ископаемого.

«Мы столкнулись с серьёзной системной проблемой. Я возмущён этой ситуацией», — заявил врио главы региона.

От отметил, что вся эта разработка идёт более 20 лет, «а республика и район за это время практически ничего не получили. И эта тема имеет место во всех зауральских районах».

«Это возмутительно и преступно», — сказал глава Башкирии.

Хабиров поручил организовать проверку правильности ведения работ, а также создать межведомственную рабочую группу, которая в течение недели должна представить чёткий план по наведению порядка в этой сфере.