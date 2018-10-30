Десятка самых успешных регионов РФ затмевает отстающих. А что отстающие?

Москва, , 03:09 — REGNUM Рейтинг регионов России может рассматриваться по-разному. Насколько любопытные результаты можно получить, сравнивая экономический рейтинг с положением региона по другим показателям, рассказывает редактор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Даже предварительный экономический анализ показывает крупные расхождения по уровню между условно «равными» регионами, представляющими административные единицы России, — иногда это расхождения в сотни раз. Далеко впереди всей страны по доходам бюджета лидирует Москва со своими 2 трлн рублей ежегодно, опережая занимающее последнее место Еврейскую АО в 149 раз. В целом же в группу суперуспешных выделились Москва, Московская и Тюменская области, причем последняя является лидером по инвестициям в основной капитал.

В следующую группу можно выделить 7 регионов, вносящих большой вклад в экономику России, возглавляет этот список Санкт-Петербург, а завершает Ростовская обл. Каждый член этой семерки обладает сбалансированной экономикой, и, за счет местной специфики, важен для экономики России.

Этими 10 из 82, однако, не исчерпывается вся страна, и если развивать уже развитые регионы — легко и экономически выгодно, то в логике единства страны нужно помогать отстающим. Но до их пор, как показывает опыт ДФО и СКФО, внятного результата по развитию не самых благополучных областей так и не получено.

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