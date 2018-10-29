В Костроме устанавливают новую насосную станцию за 2 млн рублей

Кострома, , 15:15 — REGNUM В Костроме впервые за 30 лет обновят насосную станцию во втором Давыдовском микрорайоне, сообщает областное телевидение «Русь». Старое оборудование заменят на новую автоматизированную насосную станцию за 2 миллиона рублей.

В областном телевидении отмечают, что новое оборудование поможет снизить расходы на энергоресурсы. В скором времени объект подключат к линии водопровода, основной этап работ обещают завершить в ноябре 2018 года.

ИА REGNUM напоминает, что в Костроме обещали отремонтировать главную насосную станцию № 2. Планируемые расходы «Костромагорводоканала» на эти цели составляют около 20 млн рублей. По имеющейся информации, будут отремонтированы здание станции и оборудование, установленное более 30 лет назад. Также планируется заменить один из насосов на новый — с системой автоматического регулирования.

Отметим, что в текущем году в областном центре частично автоматизировали работу насосов городского водопровода. На модернизацию оборудования «Костромагорводоканала» было затрачено 1,5 млн рублей: был установлен новый насосный агрегат взамен устаревшего, установлены датчики температуры, автоматизирован процесс запуска промывного насоса, обновлена и настроена система контроля параметров работы оборудования в диспетчерской.