За 2 года костромским детям-сиротам купили 135 квартиры

Кострома, , 15:14 — REGNUM За 2017−2018 годы для костромских детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей куплено 135 квартир, сообщает пресс-служба губернатора области. На покупку жилья было потрачено 143 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов.

До конца текущего года костромские власти обещают купить еще 59 квартир. В пресс-службе сообщают, что в ближайшее время в новое благоустроенное жильё смогут переехать 6 граждан, наделенных статусом детей-сирот.

Квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут предоставлены в Костроме и Нерехте по договору найма специализированного жилого помещения.

ИА REGNUM напоминает, что в прошлом году для сирот Костромской области купили 91 квартиру в Шарье, Мантурове, Вохомском, Макарьевском, Нейском, Пыщугском, Нерехтском районах. На эти цели было выделено 79 миллионов рублей.