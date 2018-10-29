Сахар, молоко и мясо дорожают. Причины разные, но платит потребитель

Москва, , 15:16 — REGNUM На рынке сахара могут быть повышения цен, причины которых неочевидны: так было в 4 квартале 2014-го, так происходит и сейчас. Причина в том, что рынок олигополичен — на нем доминируют три компании. Однако на цены могли повлиять и другие факторы, считают опрошенные ИА REGNUM эксперты.

Руководитель проектов практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Максим Никиточкин напоминает, что 50% рынка сахара в России контролируют три компании — «Продимекс», «Русагро» и «Доминант». На еще две компании — «Сюкден» и «Агрокомплекс Ткачева» приходятся по 25% рынка.

«Из-за этого на рынке сахара иногда наблюдаются не совсем очевидные повышения цен — и в 4 квартале 2014, и сейчас. Формальной причиной повышения сахара можно назвать новости о дефиците сахара в этом маркетинговом году — как мировом, так и российском. Однако данная причина, скорее, формальна, потому что в России данный дефицит мал (около 200 тыс. тонн) и он покрывается значительными переходящими остатками.

Эксперт считает, что оптовые цены производителей будут находиться в ближайшие полгода в коридоре 32−36 руб./кг, а розничные цены — 42−46 руб./кг. Что касается роста цен на бензин и увеличения НДС с 18% до 20%, то на сахар эти факторы не сильно повлияют — для сахара рост НДС составит меньше 1% от себестоимости.

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По словам эксперта «Международного финансового центра» Гайдара Гасанова, если цены на сахар возрастут, то это будет искусственное повышение из-за перепроизводства и проблем с рентабельностью.

«За сезон 2017−2018 годов урожайность составила 500 ц/га, но из-за низких цен на сахар доходность производства могла снизиться. А затраты на возделывание свеклы возрастали, что могло привести к практически нулевой рентабельности производства.

Если мы вспомним период 2015—2016 годов, то относительно высокие на тот момент цены на сахар стимулировали агропроизводителей наращивать перерабатывающие мощности и увеличивать посевы сахарной свеклы — и в 2017 году площадь посева в России выросла на 8% — до 1,2 млн га. В настоящее время в результате перепроизводства сахара и низких цен на него может произойти сокращение посевных площадей на 9% — до 1,1 млн га.

Но несмотря на это, перепроизводство сахара может сохраниться за счет высокой продуктивности данной отрасли в России. При этом производство сахара на сезон 2018/2019 может составить 6,5 млн тонн, а экспортный потенциал России может составить 0,9 млн тонн.

В сентябре в СМИ сообщалось, что рост цен на сахар может быть связан с неурожаем в этом сезоне по причине засухи в южной части Российской Федерации. Особенно в Краснодаре и Ростовской области. Но большая часть производства приходится на Центральную часть страны — порядка 64%, при этом проблем в этом году в данной зоне не наблюдалось.

Я считаю, что если цены на сахар возрастут, то это будет искусственное повышение, поскольку высокое перепроизводство в совокупности с низкими ценами на сахар в мире, может снизить рентабельность производства. А проблемы экспорта еще более усугубят ситуацию — это и низкие мировые цены на сахар в сочетании с высокой конкуренцией, и логистические проблемы (нехватка вагонов, перегрузки портов)».

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Директор компании «Ваш финансовый партнер» Игорь Пономарев считает, что на рост оптовых цен на сахар повлияло сокращение урожая: по свежим данным Института конъюнктуры аграрного рынка, производство свекловичного сахара по итогам сезона 2018−2019 годов составит 5,5−5,8 млн тонн, тогда как специалисты ИКАР ожидали производство на уровне 5,8−6,0 млн тонн.

«По данным Минсельхоза, площадь уборки сахарной свеклы в этом году сократилась на целых 6% — до 1,1 млн га. К 18 октября текущего года уборочная кампания завершена на 80%, добыто 31,4 млн т сахарной свеклы. К 15 октября сахарные заводы России выработали примерно 2,6 млн т сахара, это меньше уровня аналогичной даты 2017 года.

В итоге падение производства повысило оптовые цены на сахар. Напомним, что из-за небывалого производства в прошлом году сахар подешевел более чем на четверть. Как результат, в прошлом месяце 2018 года цены резко выросли. К примеру, если в конце августа в Краснодарском крае оптовые цены на сахар не превышали 26 руб. за 1 кг, то к середине сентября они подскочили до 37 руб. за 1 кг.

Розница же четко и мгновенно следует за оптом. Причем каждый участник цепочки от производителя до потребителя уже старается учесть в цене как грядущее повышение НДС, так и текущее повышение цен на топливо, учитываемое в транспортных расходах. По нашим прогнозам, это ещё не предел — до конца года цена покажет два-три рывка».

Что касается роста цен на горюче-смазочные материалы, тарифов на электроэнергию и повышение НДС, то, как считает зампредседателя комитета МТПП по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова, то они всегда влияют на конечную стоимость сельскохозяйственной продукции.

«На рост цен всегда влияет рост стоимости ГСМ, электроэнергии и, конечно же, повышение налогов. Солярка и бензин, которые нужны и для кормов, и для доставки сырья, а потом и для готовой продукции, уже подорожали.

Также из-за курса рубля подорожали основные зарубежные ингредиенты (оборудование, упаковка, автомобили, ПО и компьютеры). В следующем году ожидается увеличение НДС с 18 до 20% и это повлияет на стоимость оборудования и материалов, а значит — себестоимость сельхозпродукции.

Кроме того, если посмотреть на ситуацию за прошедшие девять месяцев 2018 года, то мы увидим, что за это время розничные цены на сливочное масло выросли на 5%, питьевое молоко — на 1%, йогурты — на 6%, творог — на 3%, творожные сырки — на 9%, сыры сычужные (твердые и мягкие) — на 2%.

Наблюдался и рост цен на мясо курицы, и я полагаю, что цены будут расти и дальше как в конце текущего года, так и в начале следующего года. Так, в ближайшие полгода мы увидим дальнейший рост стоимости продуктов молочной категории — от 4−5% на базовые и социально-значимые молочные продукты до 10−15% на молокоемкие (сливочное масло и сыр). А что касается мяса, курица вырастет на 5−7%, а свинина и говядина могут подорожать на 10% в ближайшие 6 месяцев».

Ключевым для аграриев считает вопрос с энерготарифами управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова. Развитие сельского хозяйства в заметной степени тормозится из-за высоких энерготарифов, и они увеличивают конечную себестоимость продукции, за что платит потребитель.

«Летом в Госдуму был внесен законопроект по поддержке аграриев посредством установления для них льготных тарифов на энергетические ресурсы. Будем надеяться, что тарифы снизят, ведь в феврале Дворкович заявил, что этого правительство сделать не может, иначе возникнет очередное перекрестное субсидирование, то есть вырастет нагрузка на другие группы плательщиков.

Вообще, цена на электроэнергию подвижна от региона к региону — «НП Совет рынка» устанавливает цены ежемесячно исходя от условий ее производства, доставки и продажи. Многое зависит и от эффективности работы систем передачи электроэнергии.

Мы знаем, как сильно изношены сети в ряде регионов, поэтому цены на нее могут быть очень разными. В ряде регионов тарифы могут снизиться за счет ремонта энергосетей и повышения эффективности их работы».

Сфера АПК очень сложная, и ее жизнеспособность зависит от множества факторов. Не только тарифов ЖКХ, но и тарифов РЖД, цен на бензин и других моментов.

В целом все тарифы будут, скорее всего, расти, но одновременно с этим будут работать и различные программы по госсподдержке АПК, уверена эксперт.