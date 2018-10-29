Дмитрий Медведев посетит Казахстан 1 ноября

Москва, , 14:54 — REGNUM В начале ноября у премьер-министра России Дмитрия Медведева запланировано два официальных визита — в Казахстан и в Китайскую народную Республику (КНР). Визит в Астану намечен на 1 ноября, визит в Шанхай — на 5−7 ноября, сообщается на сайте правительства РФ.

По словам руководителя пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Айбека Смадиярова, в ходе визита председатель правительства РФ встретится с руководством страны.

Планируется, что будут подняты вопросы взаимодействия двух стран в рамках интеграционных объединений. Также планируется обсудить перспективы развития сотрудничества России и Казахстана в различных сферах, а также взаимодействие по комплексу «Байконур».

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Казахстан совместно работают над проектом «Байтерек» с 2004 года. Он предполагает создание на Байконуре нового ракетного космического комплекса.

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