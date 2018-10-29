Правительство РФ увеличило квоты для иностранных работников на 2019 год

Москва, , 14:40 — REGNUM Правительство России определило потребности в привлечении иностранных работников в 2019 году. Соответствующий документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщили в Минруда РФ.

Согласно постановлению, в 2019 году этот показатель будет больше, чем в 2018 году. В будущем году на работу в Россию будут приглашены 144 тыс. 583 иностранных работника. В прошлом году их численность составляла 140 тыс. 423 человек.

В Минтруда уточнили: основная причина привлечения иностранных работников — отсутствие кадров необходимой квалификации на территории субъектов РФ. По данным правительства РФ, потребность в них на 2019 год составит 144 тыс. 583 человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году число работников из-за рубежа, приезжающих на заработки в Россию, снизилось более чем на 20% о отношению к 2017 году и составило чуть более 140 тыс. человек. Число оформленных патентов для трудовых мигрантов в целом по РФ за три года уменьшилось более чем в 1,5 раза.

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