Провалившая в Ярославле капремонт фирма украшает в Москве мост за 642 млн

Ярославль, , 14:27 — REGNUM Компания «Дельта Констракшн», ставшая известной в Ярославле в связи со срывом сроков капитального ремонта жилых домов, продолжает успешно участвовать в госзакупках в Москве. В частности, она выиграла контракт на сумму 642 млн рублей на на поставку оборудования для архитектурно-художественной подсветки Смоленского метромоста по заказу московского метрополитена. Об этом сообщает Daily Storm.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Фонд содействия капитальному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области обратился в УФАС России с требованием включить ООО «Дельта Констракшн» в реестр недобросовестных подрядных организаций.

Это произошло в связи с односторонним расторжением контрактов на капитальный ремонт двух домов по улице Лучезарной в Ярославле. Выиграв контракт на ремонт крыш, фирма начала работы и бросила их, оставив крыши открытыми накануне зимы. При этом в самой «Дельте» заявляют, что претензии к ней не обоснованы.

«Претензии ФКР [Фонда капитального ремонта] Ярославской области носят необоснованный, неосмысленный характер. В связи с этим УФАС области не вынес решения по включению в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Дельта Констракшн», — цитирует Daily Storm представителя компании.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФАС по Ярославской области, решение о включении фирмы в реестр недобросовестных поставщиков, действительно, не вынесено. Но лишь потому, что заседание комиссии еще не состоялось. Оно состоится 30 октября.

Между тем в числе проблемных не только дома на улице Лучезарной. Как рассказал на заседании комитета областной думы и.о. директора регионального фонда капремонта Дмитрий Жевраков, плохо обстоят дела и с субподрядчиком «Дельты Констракшн» — фирмой «Архстроймеханизация».

Данная организация была у нас впервые, взяла на себя обязательства по 49 кровлям. Процент выполнения низкий. Обращаю внимание, что «Архстроймеханизация» была субподрядчиком у «Дельты Констракшн». Штрафные санкции и претензии направляются подрядчикам. «Дельта» не расплачивается с субподрядчиком по своим обязательствам, разбирательства идут в судах», — сказал 16 октября на заседании комитета Ярославской облдумы по ЖКК и.о. директора фонда капремонта Дмитрий Жевраков.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.

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