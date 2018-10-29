Число безработных в России за неделю снизилось на 0,3%

Москва, , 14:20 — REGNUM В России за неделю (17−24 октября) численность безработных граждан, снизилась на 0,3% и составила 630 тыс. 480 человек. Число безработных в сентябре сократилось на 0,1. Годом ранее численность безработных граждан составляла 708 тыс. 620 человек, сообщили в Минтруда РФ.

Снижение количества безработных граждан произошло в 46 регионах России. Рост отмечен в 35 субъектах РФ. Не изменилась численность безработных в Хабаровском и Пермском краях, Республике Ингушетия, Орловской области.

Уровень регистрируемой безработицы в среднем по России на 1 октября 2018 года составил 0,9%. В органах службы занятости насчитывается 1,7 млн свободных вакансий.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в России уровень безработицы в августе 2018 года составил 4,6%. В 39 субъектах РФ уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране. Самый низкий уровень безработицы отмечен в Москве (1,2%), самый высокий — в Ингушетии (26,5%).

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