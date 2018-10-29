Белорусская делегация посетила Самараэнерго для обмена опытом

Самара, , 14:17 — REGNUM Делегация белорусских энергетиков во главе с заместителем министра энергетики Белоруссии Ольгой Прудниковой посетила ПАО «Самараэнерго» для знакомства с передовым опытом в энергосбытовой деятельности, сообщает 29 октября пресс-служба предприятия.

В рамках визита делегация приняла участие в работе круглого стола, на котором обсуждены актуальные вопросы развития энергетики Белоруссии и России. Также белорусские энергетики изучили опыт внедрения на самарском предприятии современной автоматизированной системы управления расчетами с потребителями электроэнергии, реализованной на базе решений немецкой компании.

Отмечается, что визит прошел в рамках мероприятий по развитию информационно-коммуникационных технологий с целью обмена опытом и заимствования лучших практик внедрения систем автоматизации бизнес-процессов энергосбытовой деятельности.

Состоявшиеся встречи направлены на выработку единых позиций по реализации перспективных автоматизированных систем управления, в том числе и биллинга, позволяющих обеспечить повышение качества обслуживания белорусских потребителей топливно-энергетических ресурсов.

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