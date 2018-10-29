Росстат учитывает не всех безработных, большинство в «серой зоне»: эксперт

Санкт-Петербург, , 14:00 — REGNUM Низкие показатели официальной безработицы не означают, что ситуация на рынке труда в России безоблачна — проблема в том, что рынок слишком специфичен, и фиксировать реальные проблемы с занятостью с помощью общераспространённых методик не удается, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM в понедельник, 29 октября, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя данные Росстата и РИА Новости об официальной безработице в России.

Ранее РИА Новости со ссылкой на данные Росстата и собственного исследования сообщило, что уровень безработицы в России составляет 4,6%. Это самый низкий показатель за многолетнюю историю наблюдений. Безработных граждан трудоспособного возраста в России около 3,5 миллионов человек.

Самые низкие показатели безработицы зафиксированы в Москве и Петербурге (1,2% и 1,4% соответственно), самые высокие — в Ингушетии (26,5%) и Тыве (19%). Среднее время, которое гражданин тратит на поиск новой работы, составляет 7 месяцев.

Формально у нас действительно очень низкий показатель безработицы. Но методики подсчета несовершенны. Не все встают на учет в центры занятости. А многие из тех, кто участвуют в опросах, называют себя работающими, даже если обеспечены лишь временной периодической занятостью.

У нас очень значительные показатели так называемой «серой» занятости. По экспертным данным треть трудоспособного населения имело или имеет отношение к такой занятости. К этой группе относятся и формально не работающие пенсионеры, и самозанятые, и другие.

В большинстве случаев центры занятости не могут предоставить гражданам работу того уровня, который им подходит. Если люди и соглашаются на предлагаемую там работу, то на время, пока ищут то, что им подходит.

В области трудоустройства граждане давно уже автономны от государства. И в целом наш рынок труда не похож ни на один другой. Реальный уровень безработицы выше официального. Официальная методика предлагает жесткую градацию, «работаешь или нет» — а у нас структура безработицы гораздо сложнее.

Есть пенсионеры, которые хотят работать, но делают не то, что могут, а то, что им предлагают. Есть, особенно в малых городах, студенты, которые просто числятся таковыми потому, что не могут найти работу. До четверти всех граждан занимаются не тем, чем хотят и чем могут. Но они держатся за то, что у них есть, — отметила Кудрявцева.