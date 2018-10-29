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В Латвии в немилость попала очередная российская компания

Экономика

Не только политически неправильные трамваи беспокоят латвийских политиков

Рига, 29 октября 2018, 13:59 — REGNUM  Несмотря на санкции Рига продолжает сотрудничать с российской компанией «Гипростроймост», что, по мнению авторов латвийской передачи «Ничего личного» телеканала TV3, является возмутительным — компания из Санкт-Петербурга, включенная в санкционные списки Европейского Союза и США, участвует в разработке путепровода в латвийской столице.

TV3 сообщает, что «Гипростроймост» работает в Латвии с начала 2000-х годов. За время работы на латвийском рынке компания приняла участие в проектировании Южного моста, а также была задействована в проекте первой очереди реконструкции Островного моста.

На сегодняшний день российская компания в составе объединения G.B.V., в которое также входит два латвийских предприятия, занимается проектированием трёхкилометрового путепровода, который должен соединить две улицы в латвийской столице.

В латвийской фирме Vektors T подтвердили, что по-прежнему сотрудничают с российскими коллегами. Директор компании также отметил, что он знает об участии «Гипростроймоста» в проектировании Крымского моста, но «не считает это преградой для сотрудничества». В компании отметили, что предупреждений о возможных рисках от органов безопасности получено не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в Латвии разразился скандал из-за закупок трамваев российского производства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Латвии испугались российских трамваев, предложили пересесть на танки

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