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Аэропорт Брюсселя отменил сотни рейсов из-за бастующих грузчиков

Экономика

Рабочие недовольны сокращениями в компании и возросшим в связи с этим объемом работы

Аэропорт Брюсселя отменил сотни рейсов из-за бастующих грузчиков
Helena Van Eykeren
В аэропорту Брюсселя

Брюссель, 29 октября 2018, 13:59 — REGNUM  В международном аэропорту столицы Бельгии отменено около 450 рейсов из-за забастовки грузчиков компании Aviapartner. Об этом пишет De Standaard.

Переговоры между руководством предприятия и представителями профсоюзов продолжаются уже четвертые сутки, сообщает издание. Отмечается, что рабочие недовольны сокращениями в компании и возросшим в связи с этим объемом работы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября в Германии началась забастовка пилотов и бортпроводников авиакомпании Ryanair. Цель акции — надавить на руководство в трудовых переговорах. Ранее сообщалось о намерении отменить 150 из 400 рейсов, запланированных для полета в Германию и из Германии.

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