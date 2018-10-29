Нет конкуренции: врио главы Забайкалья «разобрался» с бензиновой проблемой

Чита, , 13:59 — REGNUM Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов, едва приступив к исполнению своих обязанностей, выступил с весьма спорным заявлением относительно растущей цены бензина на АЗС региона. Из официального сообщения, опубликованного сегодня, 29 октября, на сайте забайкальского правительства, следует, что в ситуации, при которой разброс розничных цен на моторное топливо составляет 9 рублей, виноваты местные власти.

«Разница на разных заправках стоимости топлива в 9 рублей говорит о том, что в нашем крае нет конкуренции, это неприемлемая ситуация. Если бы были факторы, которые находятся за пределами наших полномочий, не было такого разброса цен в сравнении с другими регионами Сибири. В Забайкалье на сегодняшний день сложилась худшая ситуация», — заявил Александр Осипов.

Слабую компетентность в «бензиновой» теме проявил и министр территориального развития Забайкальского края Виктор Паздников, констатировав, что поставщики топлива, выходя на торги по госзакупкам, предлагают цены выше тех, что мы видим в розничной сети.

«В том, что на территорию Забайкалья попадают нефтепродукты, которые в розницу стоят дешевле, чем оптом, нет ничего необычного. И заявленное Александром Осиповым «отсутствие конкуренции» тут не при чём. Достаточно напомнить, что цены на АЗС сдерживаются искусственно. Это результат договорённости руководителей крупнейших российских нефтяных компаний и правительства, снизившего в обмен на эту уступку акцизы бензин и дизельное топливо.

Выпадающие от розницы доходы нефтяники восполняют теперь на опте и экспорте. Но дело в том, что доля АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВНИК) на российском рынке составляет порядка 40%. Именно на их заправках сейчас и наблюдается самая низкая цена на топливо. Независимые АЗС уже который месяц пребывают в патовой ситуации: оптовая цена бензина, который ВНИКи продают на бирже, стала гораздо выше розничной. В этих условиях тем забайкальским АЗС, которая не относятся к ВНИКам, приходится либо поднимать цены либо разоряться», — пояснила редактор ИА REGNUM, автор проекта «Бензиновый ажиотаж» Светлана Шаповалова.

Напомним, цены на бензин в России растут на фоне слабеющего рубля и растущей нефти. Напряжённость на внутреннем топливном рынке создают несколько факторов, один из основных — растущие экспортные аппетиты нефтяников и невнятный налоговый маневр правительства.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкальском и Хабаровском краях бензиновый ажиотаж