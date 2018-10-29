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Сызранский Тяжмаш поставит в Северодвинск комплекс за 1,8 млрд рублей

Экономика

Оборудование будет использоваться на верфи для вывода из дока судов и грузов

Сызрань, Самарская область, 29 октября 2018, 13:54 — REGNUM  Сызранский завод «Тяжмаш» поставит транспортно-передаточный комплекс для судостроительной верфи производственного объединения «Севмаш» (Северодвинск). Стоимость контракта составляет 1,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе предприятия.

Объем контракта предусматривает создание оборудования, необходимого для вывода из дока судов и грузов, а также строительно-монтажные операции под ключ.

«В течение семнадцати месяцев предприятие должно будет изготовить и смонтировать на объекте самоходный трансбордер грузоподъемностью 2 000 тонн и самоходную транспортную систему продольно-поперечного перемещения», — говорится в сообщении.

Также специалистам сызранского завода предстоит реконструировать два участка набережной, примыкающие к передаточному причалу, удлинить этот причал вместе с подтрансбордерными путями и демонтировать существующие фундаменты. В планах предприятий предусмотрена масса других нестандартных операций, например, организация подземных очистных сооружений и установка прожекторной мачты.

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