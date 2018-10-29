«Лидеры России»: «Сомнений — участвовать или нет — практически не было»

Москва, , 13:31 — REGNUM Завершился прием заявок для участия в конкурсе «Лидеры России» 2018−2019 гг. Всего заявок поступило около 227 тысяч.

Подавляющее большинство участников конкурса — граждане России, на долю иностранцев приходится около 2% от общего числа заявок.

Опытных управленцев участвует больше, чем молодых: 57,5% конкурсантов старше 35 лет, 42,5% — в возрасте до 35 лет.

Женщин в конкурсе принимает участие меньше, чем мужчин, в этом году их зарегистрировано 24,3%, а мужчин, соответственно — 75,7%.

При этом по сравнению с прошлым сезоном количество женщин-участниц возросло — в 2017 году женщины, прошедшие дистанционный этап, составили 15% от общего количества конкурсантов, в 2018 году их более 20%.

Одна из участниц конкурса «Лидеры России» 2017−2018 гг. Ирина Ганиева ранее занимала должность главы ФГБОУ «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт». После участия в конкурсе Ирина Ганиева получила предложение о замещении должности руководителя Департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Министерства сельского хозяйства России.

Своими впечатлениями о конкурсе Ирина Ганиева поделилась с корреспондентом ИА REGNUM.

: Вы были участником кадрового конкурса «Лидеры России» в прошлом сезоне. Что стимулировало Вас к участию в конкурсе? Были ли сомнения?

Сомнений — участвовать или нет в конкурсе — практически не было — ощущался неординарный уровень организации конкурса, амбициозные ожидания организаторов — обновить управленческую элиту страны

: Какое впечатление произвела на Вас система экспертной оценки участников и в целом организация конкурса?

По моему мнению, система экспертной оценки участников и в целом организация конкурса были более чем профессиональными и объективными

: Как Вам представлялся «идеальный личный результат» — повышение уровня знаний, расширение контактов, получение новой работы?

«Идеальный личный результат» — интеграция всего перечисленного: повышение уровня знаний, расширение контактов

: Как Вы планировали потрать образовательный грант, и как в итоге потратили, какие программы обучения выбрали?

Образовательный грант ещё не потратила, но с большой вероятностью это будет цифровая экономика

: Как результаты конкурса 2017−2018 гг повлияли на Вашу карьеру и в целом на жизнь?

Моя жизнь до и после конкурса была насыщена событиями подобного масштаба, поэтому конкурс особого влияния не совершил, вместе с тем участие в нем считаю полезным

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ключевой целью Автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей» является создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, реализующую ряд проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», Международный конкурс «Мой первый бизнес», Всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», Кубок по менеджменту среди студентов «Управляй!», Акция признательности «Благодарю», чемпионаты профессионального мастерства «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».