В НПО Энергомаш определили ответственного за цифровую трансформацию

Химки, Московская область, , 13:22 — REGNUM Должность руководителя цифровой трансформации в НПО Энергомаш совмещена с позицией директора по информационным технологиям, которую в настоящее время занимает Денис Савенков, сообщает 29 октября пресс-служба предприятия.

«Руководитель цифровой трансформации не заменяет компетенции директора по информационным технологиям, это абсолютно новая позиция», — пояснил сам Савенков.

По его словам, руководство цифровой трансформацией (РТЦ) не связано с поддержкой текущих бизнес-процессов. Напротив, оно направлено на поиск нового подхода к ведению бизнеса в условиях цифровой экономики.

При этом основной задачей ответственного за трансформацию является внедрение «прорывных» технологий, услуг и продуктов, использование которых выведет предприятие на новую бизнес-модель.

Согласно стратегии развития ИТ предприятия, к 2020 году планируется внедрение цифрового производства, т. е. цифровой разработки, проектирования и изготовления изделия. Также ведется работа по созданию цифрового двойника изделия, который собирает о нем всю информацию на протяжении жизненного цикла, включая эксплуатацию.

Отмечается, что внедрение РТЦ в состав управления на предприятиях связано с участием в проекте Минэкономразвития России в рамках правительственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Читайте ранее в этом сюжете: В НПО Энергомаш сообщили о цифровой трансформации предприятия к 2020 году