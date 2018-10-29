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В НПО Энергомаш определили ответственного за цифровую трансформацию

Экономика

Руководитель направления обеспечит поиск нового подхода к ведению бизнеса в условиях цифровой экономики

Химки, Московская область, 29 октября 2018, 13:22 — REGNUM  Должность руководителя цифровой трансформации в НПО Энергомаш совмещена с позицией директора по информационным технологиям, которую в настоящее время занимает Денис Савенков, сообщает 29 октября пресс-служба предприятия.

«Руководитель цифровой трансформации не заменяет компетенции директора по информационным технологиям, это абсолютно новая позиция», — пояснил сам Савенков.

По его словам, руководство цифровой трансформацией (РТЦ) не связано с поддержкой текущих бизнес-процессов. Напротив, оно направлено на поиск нового подхода к ведению бизнеса в условиях цифровой экономики.

При этом основной задачей ответственного за трансформацию является внедрение «прорывных» технологий, услуг и продуктов, использование которых выведет предприятие на новую бизнес-модель.

Согласно стратегии развития ИТ предприятия, к 2020 году планируется внедрение цифрового производства, т. е. цифровой разработки, проектирования и изготовления изделия. Также ведется работа по созданию цифрового двойника изделия, который собирает о нем всю информацию на протяжении жизненного цикла, включая эксплуатацию.

Отмечается, что внедрение РТЦ в состав управления на предприятиях связано с участием в проекте Минэкономразвития России в рамках правительственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Читайте ранее в этом сюжете: В НПО Энергомаш сообщили о цифровой трансформации предприятия к 2020 году

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