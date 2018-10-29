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Растёт экспорт сельхозпродукции из Калининградской области

Экономика

Экспорт вырос в 1,4 раза

Калининград, 29 октября 2018, 13:21 — REGNUM  

За первых восемь месяцев 2018 года из Калининградской области экспортировано сельхозпродукции на общую сумму в 840 млн долларов США, сообщила сегодня, 29 октября, пресс-служба регионального правительства. Это в 1,4 раза превышает показатель за этот же период 2017 года. При этом в целом за 2017 год из области экспортировано товаров на сумму в 1,3 млрд долларов США, 98% товаров пришлось сельхозпродукцию и продовольственные товары.

Поставки осуществляются в 30 стран мира, среди покупателей зерна Швеция, Дания, Турция, Алжир, Марокко, Мексика и ЮАР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам сезона Калининградская область заняла первое место в РФ по урожайности рапса и вошла в десятку по урожайности по стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Калининградская область стала первой в РФ по урожайности рапса

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Международная торговля
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