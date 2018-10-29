Китай: Участие в ярмарке импортеров примут участие лидеры 18 стран мира

Пекин, , 13:16 — REGNUM Лидеры 18 стран мир примут участие в выставке-ярмарке импортеров в китайском Шанхае, заявил 29 октября в правительстве КНР, сообщает британское агентство Reuters.

Китайский международный импортный Экспо пройдет с 5 по 10 ноября, в его рамках участие примут тысячи как иностранных, так и китайских компаний. Как отметили в МИД КНР, мероприятия посетят лидеры Чешской республики, Кубы, Доминиканской Республики, Кении, Литвы, Панамы, Сальвадора, Швейцарии, Островов Кука, Хорватии, Египта, Венгрии, Грузии, Лаоса, Мальты, Пакистана, России и Вьетнама.

В свою очередь, США не планируют направить своего представителя, заявили ранее в американском посольстве.

Напомним, США продолжают вести то, что многие эксперты уже называют торговой войной, в рамках которой Вашингтон вводит пошлины на различные виды товаров, импортируемых из КНР. В ответ на это Пекин вводит собственные пошлины на американскую продукцию.

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