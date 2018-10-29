Новгородский бюджет получил в 2018 году 5 млрд рублей федеральной помощи

Великий Новгород, , 13:12 — REGNUM Доходы бюджета Новгородской области за январь-сентябрь 2018 года составили 20,8 млрд рублей, что на 2 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2017 года, при этом собственные доходы бюджета региона составили 15,6 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, безвозмездные поступления из федерального бюджета составили 5 млрд 185 млн рублей — это на 38,2% больше, чем в 2017 году.

Расходы бюджета региона за январь-сентябрь 2018 года составили 20 млрд 480 млн рублей — большая часть средств выделена на социальную политику, образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет Новгородской области на 2018 год был принят без дефицита в объёме 26,9 млрд рублей. В течение года в бюджет неоднократно вносились поправки, так что его объём достиг почти 29 млрд рублей.

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