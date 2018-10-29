За «беспрецедентный» рост зарплат из своего кармана заплатили граждане РФ

Москва, , 13:03 — REGNUM Как ни удивительно, но формально глава Минтруда Максим Топилин, который на основании данных Росстата заявил о беспрецедентном росте зарплат граждан РФ в первом квартале 2018 года, на 11%, прав. Но вот заплатили за этот рост работающие граждане России из своего кармана, считает коммерческий директор компании «РомПромПерсонал» Антон Глазунов.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ, выступая в Госдуме РФ 24 октября, заявил, что в 2018 году в России заработные платы увеличились почти на 11%, назвав эти темпы роста «беспрецедентными». Позже 26 октября Топилин снова вернулся к этой теме и заверил, что заявление о беспрецедентном росте заработных плат в России в 2018 году было сделано им на основе данных Росстата.

«Топилин был удивлён столь негативной реакции на свои слова. Жаль, что глава Минтруда так и не понял, что это хорошие новости только для чиновников. Среднестатистический работяга, живущий в России, опять заплатит из своего кармана ту часть налогов, повышение которых так успешно обнаружил Росстат.

Топилин связал эту тенденцию с установлением МРОТ на уровне прожиточного минимума. Да, МРОТ вырос, и «белая» часть заработной платы среднестатистического гражданина России увеличилась.

Но она увеличилась в ущерб второй части, которую малый, средний и даже часть крупного бизнеса по прежнему выплачивает в конверте. А если взять в расчет повышение пенсионного возраста и тот факт, что работающие пенсионеры отказываются идти на вакансии с официальным оформлением, так как они теряют пенсионные баллы, то отношение народа к неофициальному оформлению изменилось в положительную сторону.

Наша группа экспертов ведет свою статистику на тех данных, которые предприятия размещают в текстах вакансий при поиске специалистов. Так, исходя из данных агрегатора вакансий Rusjob.net, зарплата рабочего в сфере машиностроения в Санкт-Петербурге снизилась в 2018 году на 17,8%, а, например, в Омске — на 22,4%.

Это, возможно, связано и со снижением заказов ОПК в 2018 году. Но очевидно, что предложения о работе в виде вакансий существенно снизили свои обещания по заработной плате в этом году».

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