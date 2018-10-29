Товарооборот между США и Украиной увеличился на 16%

Киев, , 12:58 — REGNUM Объём торговли между США и Украиной с начала 2018 года вырос на 16% и составил $2,6 млн., заявил первый вице-премьер министр Украины Степан Кубив 29 октября, сообщило информационное агентство «УНН».

"Двусторонняя торговля в течение 2018 года выросла на 16%, составила почти 2,6 млн долларов, экспорт в США вырос на 32%, импорт из США вырос на 11%», — отметил чиновник.

Он также подчеркнул, что американские инвесторы всё больше доверяют Украине. Они вкладывают деньги в строительство порта Южный, в производство электроники в Закарпатье, а также в предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, в 2017 году товарооборот между Россией и Украиной составил $11 млрд, а экспорт товаров из Украины в Европу составил $14 млрд.

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