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В Италии собрали самый большой урожай винограда в мире

Экономика

Производители отмечают, что урожай удался не только количественно, но и качественно

Рим, 29 октября 2018, 12:47 — REGNUM  В 2018 году урожай винограда в Италии будет самым большим в мире, сообщает в понедельник, 29 октября, информагентство Ansa со ссылкой на данные национальной конфедерации производителей сельскохозяйственной продукции.

Несмотря на некоторое ухудшение погодных условий во второй половине октября, в Италии будет собрано более 50 млн гектолитров, что превышает как французские (46 млн), так и испанские (47 млн) показатели 2018 года.

В конфедерации также отметили, что достоинством урожая 2018 года станет не только количество, но и качество: более 70% урожая можно будет использовать для производства вин высокого качества, для производства столовых вин — около 30%.

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Экономика Италии
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