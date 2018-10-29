О том, что даст Монголии диверсификация экономики, — монгольский экономист

Улан-Батор, , 12:43 — REGNUM Диверсификация экономики — это гарантия устойчивости, считает член парламента Монголии, доктор экономических наук Баагаагийн Баттомор. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM он подчеркнул, что полностью поддерживает рекомендации ВТО о необходимости диверсификации экономики страны. По его мнению, если экономика зависит от небольшого ассортиментного ряда экспортной продукции, то в случае финансового кризиса возникает угроза потери экономической или государственной независимости.

«Темпы развития экономики нашей страны в последние годы привлекали к себе внимание. Ускоренный рост был связан с резким ростом экспорта горнорудной промышленности. При этом мы чуть не попали в топ-лист стран с резким падением курса национальной валюты. Это связано с несбалансированной структурой экономики. Чтобы экономика страны не испытывала потрясения из-за колебания цен на основную продукцию горнорудной промышленности на мировом рынке и из-за изменения курса валюты, нужна диверсификация экономики. Для диверсификации нам надо в первую очередь пересмотреть политику развития. И из страны, экспортирующей сырье, стать страной производящей. Для этого нам нужно развивать интенсивное животноводство, провести технологическое обновление сельскохозяйственного производства, развивать горнорудную промышленность, использовать в этой отрасли передовые технологии, поддерживать налоговой политикой развитие высоких технологий. Также необходимо увеличить логистические возможности, стать центром транзитных маршрутов: и железнодорожных, и автомобильных, и воздушных, которые соединяют Азию с Европой. Нужно направлять иностранные инвестиции в другие отрасли, помимо горнорудной промышленности, обновить правовую и финансовую регулирующую системы, необходимые для диверсификации экономики», — поделился своим мнением член парламента Монголии, доктор экономических наук Баагаагийн Баттомор.

Напомним, в ходе встречи с монгольским президентом генеральный директор ВТО призвал руководство страны приложить усилия для диверсификации экономики и устранения чрезмерной зависимости от горнодобывающей промышленности. О необходимости диверсификации экономики Монголии раньше не раз говорили представители международных финансовых организаций, таких как Азиатский банк развития. Экономика Монголии сосредоточена на таких отраслях, как добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство, а медь, уголь, молибден, олово, вольфрам и золото составляют значительную часть промышленного производства страны.

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