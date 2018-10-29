В Литве хвастаются СПГ-терминалом, «забывая» про неудобные факты

Вильнюс, , 12:42 — REGNUM «Цена на газ для бытовых потребителей в Литве с почти самой высокой в Евросоюзе стала одной из самых низких. Цена сократилась на 30%, и это благодаря только появлению альтернативы Газпрому. За четыре года Литва сэкономила на газе 103 млн евро, а значит, каждый житель — по 37 евро, а семья из четырёх человек — по 148 евро». Такие и похожие тезисы в эти дни для населения транслируют как представители власти, так и СМИ, а в честь годовщины терминала в интернете стартовала рекламная кампания, суть которой — доказать жителям, что СПГ-терминал в Клайпеде никакая не обуза, а наоборот, единственно правильное решение в вопросе обеспечения газом, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 29 октября.

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В рекламной кампании, впрочем, не указывается, что Литва в настоящее время закупает больше газа у Газпрома, нежели сжиженного с СПГ-терминала в Клайпеде. Также не называется конкретная цена на газ от Statoil, поскольку по-прежнему она является коммерческой тайной и невозможно рассчитать, насколько норвежский газ дороже российского. По утверждению экспертов, минимум на 30%. Также ничего не сказано о том, что остальные страны Прибалтики отказались закупать газ с СПГ-терминала в Клайпеде по причине его дороговизны, а Латвия, Эстония и Финляндия запустили механизм подготовки к созданию единого газового рынка. Пока что без Литвы. Ничего не сказано и о том, что СПГ-терминал в Клайпеде по сути простаивает и работает на треть мощностей, поскольку изначально литовские чиновники были уверены, что он станет региональным и будет снабжать Латвию и Эстонию газом, от которого в Риге и Таллине отказались.

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Нет никакой информации и о специальном законе в Литве, который обязал промышленные предприятия закупать газ именно с терминала в Клайпеде, что, например, привело к предбанкротному состоянию крупнейшего потребителя — завод азотных удобрений Achema.

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