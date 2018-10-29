«Евродон» получит субсидию от региональных властей

Ростов-на-Дону, , 12:35 — REGNUM Власти Ростовской области приняли решение помочь крупнейшему российскому агрохолдингу «Евродон» рублём. О предоставлении предприятию субсидии ИА REGNUM сообщили в управлении по информационной политике региона.

Какая сумма будет выделена производителю индейки, не уточняется.

«Мы обеспокоены сложившейся на «Евродоне» ситуацией и проводим постоянные консультации с собственниками, энергетиками. Задача — в кратчайшие сроки принять эффективные меры, которые позволят восстановить полноценную работу предприятия, защитив интересы работников компании», — заявил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Вместе с тем сообщается, что представители Внешэкономбанка заверили, что выделят 1,6 млрд рублей «Евродону» в ближайшее время. А пока поголовье птиц «Евродон» будет кормить за счёт собственных средств в виде внутренних займов. ВЭБ подстрахует компанию и погасит оперативные долги в течение ноября, включая задолженность перед энергетиками.

В свою очередь правительство Ростовской области планирует выделить соответствующую субсидию для «Евродона».

ИА REGNUM напоминает, что на минувшей неделе «Евродон» сообщил о гибели всей птицы на территории птичников. По информации предприятия, это следствие отключения электроэнергии за долги. Ранее поставщик ресурса пригрозил отключить производственные площадки предприятия от электроэнергии в связи с образовавшимся долгом в размере 50 млн рублей. Период просроченной задолженности превысил два месяца.

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